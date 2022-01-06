Иран: США и Израиль - главное препятствие на пути к полной ликвидации химического оружия в мире

Захра Эршади, посол Ирана и заместитель постоянного представителя Ирана при Организации Объединенных Наций, в среду на заседании Совета Безопасности ООН по Западной Азии (Ближнему Востоку) по местному времени заявила: «Мы подтверждаем нашу давнюю позицию решительного осуждения применения химического оружия кем угодно, где угодно и при любых обстоятельствах».

«Вызывает серьезную озабоченность то, что из-за того, что Соединенные Штаты, как единственная сторона Конвенции, все еще обладающая химическим оружием, не выполнили свои обязательства по крайнему сроку уничтожения химического оружия, эта цель еще не была достигнута», - отметила она.

По его словам, «еще одним препятствием в этом отношении является отсутствие универсальности Конвенции. Для достижения этой благородной цели израильский режим должен быть вынужден присоединиться к этой конвенции без каких-либо дальнейших предварительных условий или задержек».