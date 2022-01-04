Вышел в свет журнал "Слово Ирана" по случаю годовщины мученической смерти генерала Сулеймани

Ежемесячный журнал "Слово Ирана" на русском языке в этом номере предлагается вниманию читателей структура школы генерала Сулеймани, его личность и политическая этика в мировоззрении мученика.

Статья под названием "Мученик Сулеймани: достойный пример подражания", написанной министром культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммадом Мехди Исмаили, опубликована в этом журнале.



Советник по культуре посольства Исламской Республики Ирана в России Масуд Ахмадванд также написал о том, почему мученика Сулеймани стал героем.

Четырнадцать принципов школы мученика генерала Сулеймани, 40 высказываний лидера революции о генерале мученике Касеме Сулеймани, мученик Сулеймани, живее, чем когда-либо Александра Гельевича Дугина и роль генерала Сулеймани в обеспечении безопасности в Западной Азии – названия некоторых текстов в специальном номере журнала "Слово Ирана".

Международное издательство "Аль-Хода" при поддержке Организации исламской культуры и коммуникации в последние годы также опубликовал несколько журналов и книг, чтобы представить аспекты характера генерала Сулеймани.