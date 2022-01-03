В Москве прошла церемония по случаю второй годовщины мученической смерти генерала Сулеймани

Глава Исламского центра Москвы ходжатульислам Сабер Акбари Джеди на этой церемонии рассказал об усилиях генерала Сулеймани в борьбе с терроризмом во всех этапах его жизни.

Участник военной операции в Сирии Евгений Гончаров от имени Вооруженных сил РФ на этой церемонии читал слова соболезнования главнокомандующего ВКС Сергея Суровикина в связи с годовщиной мученической смерти героя сопротивления генерала Сулеймани.

Выступая на этом мероприятии, посол Ирана в Москве Казем Сулеймани назвал мученика Сулеймани символом человеческой жизни на вечность. Он также заявил о роли генерала Сулеймани и Абу Махди Аль-Мухандиса в нейтрализации заговоров сионистского режима и поддержке угнетенных людей.

Посол Сирии в России Рияд Хаддад также выступил с речью на этой церемонии, где присутствовали политические и культурные деятели из России, Азербайджанской Республики, Ирака, Сирии, Ливана и Афганистана.

Напомним, командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» генерал Гасем Сулеймани, который в Иране считается национальным героем, был убит 3 января 2020 года в результате целенаправленного авиаудара ВВС США.