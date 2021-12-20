В Иране разработали альтернативу антибиотикам для сельского хозяйства

"Устойчивость к антибиотикам из-за прямого и косвенного использования этого препарата будет одной из серьезных проблем человека в будущем. Иранским ученым удалось разработать безопасную альтернативу антибиотикам для промышленного животноводства, который может стать альтернативой антибиотикам, применяемым в сельском хозяйстве", заявил директор научно-исследовательского института биотехнологии Роян сказал Хаджиан.

"По данным ученых, к 2050 году одной из самых серьезных проблем со здоровьем человека станет устойчивость к антибиотикам. Поэтому мы должны сделать шаг к тому, чтобы исключить антибиотики из нашей пищи и нашего жизненного цикла", добавил Хаджиан.