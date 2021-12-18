Иран — ведущая страна региона в области когнитивной нейробиологии

"Согласно обзору и оценке международных научных институтов, Иран занимает первое место в регионе в области нейробиологии и когнитивной нейробиологии благодаря усилиям иранских ученых, исследователей, специалистов и студентов", сказал он.

"В настоящее время Иран занимает 19-е место в мире в области нейробиологии, 13-е место в области поведенческой нейробиологии, 17-е место в области клеточных и молекулярных наук и 12-е место в области искусственного интеллекта и нейробиологии", уточнил он.