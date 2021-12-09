Иран и Турция подчеркнули необходимость доработки документа о сотрудничестве Тегеран-Анкара

Мохаммад Багер Калибаф, прибывший вчера в Стамбул для участия в заседании Межпарламентского союза Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Палестине и проблеме миграции из Афганистана в исламские страны, сегодня днем ​​встретился со спикером турецкого парламента Мустафой Шентопом.

«На этом саммите и аналогичных региональных и международных саммитах мы можем попытаться решить проблемы исламских стран, что, конечно, требует всесторонних исследований и необходимого сотрудничества перед саммитами», - заявил он.

Спикер иранского парламента, заявив, что «мы считаем, что Иран и Турция могут иметь хорошие результаты на региональном и международном уровнях посредством тесного сотрудничества, добавил: «Я видел это, и теперь мы готовы определить совместное сотрудничество».

«Я надеюсь, что в ближайшем будущем стратегическое соглашение между двумя странами будет завершено и будет определена дорожная карта для развития ирано-турецких отношений, потому что, без сомнения, две страны могут играть эффективную роль на региональном и международном уровнях благодаря тесному двустороннему сотрудничеству», - пояснил он.