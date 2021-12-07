Иран: культурные ценности нельзя подвергаться односторонним принудительным мерам

Он на заседании о принятии резолюции «возвращении или реституции культурных ценностей странам их происхождения» подчеркнул выдающуюся роль ЮНЕСКО в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей и призвал активизировать ее усилия по возвращению или реституции культурных ценностей странам их происхождения.

Посол Ирана при ООН также предупредил международное сообщество о незаконных раскопках и угрозах, с которыми сталкивается культурное наследие в Палестине, особенно мечети Аль-Акса, со стороны оккупационного режима Израиля.

По его словам, продолжение такой тенденции приводит к разрушению мечети Аль-Акса и угрозе международного мира и безопасности.

Тахт-Раванчи также предлагал создать рабочую группу с участием стран Форума древних цивилизаций, а также стран происхождения культурных ценностей, чтобы составить совместный всеобъемлющий план для возвращения культурных ценностей.

Кроме того, посол ИРИ при ООН выразил готовность к сотрудничеству для защиты культурных ценностей Ирана в соседних странах.

6 декабря резолюция о возвращении или реституции культурных ценностей странам их происхождения была одобрена на заседании ГА ООН. 100 стран, включая Иран, присоединились к авторам этой резолюции.