В Иране заявили об учебном сотрудничестве с "Sputnik"

Он на полях мастерской "Sputnik", который прошла в режиме видеоконференции заявил, что обе стороны могут сотрудничать в сфере новостных стартапов.

Начальник управления по работе с языковыми редакциями Объединенной редакции иновещания Иван Захаров также на этой мастерской выступил с речью.

Колледж новости – это высшее учебное заведение, связанное с культурным институтом "Ирана". Колледж специализируется на журналистике с различными направлениями: перевод новостей, Фотожурналистика и связи с общественностью в СМИ.

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