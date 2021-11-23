23 нояб. 2021 г., 13:16
Journalist ID: 2388
News Code: 84552458
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Эслами: Иран полон решимости реализовать свою ядерную программу

Эслами: Иран полон решимости реализовать свою ядерную программу

Тегеран, 23 ноября, ИРНА - В ходе сегодняшней встречи Гросси несколько раз сказал, что они не видели никаких отклонений в ядерной программе Ирана и что Иран осуществляет свою ядерную деятельность в соответствии с договорами и положениями. Сказал глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

Ссылаясь на свои переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, Мохаммад Эслами на совместной пресс-конференции сказал: «Они не наблюдали за ядерной программой Ирана, и Иран осуществляет свою ядерную деятельность в соответствии с договоры и постановления».

«Важно то, что Иран полон решимости реализовать свою ядерную программу, учитывая влияние иранской ядерной программы на жизнь людей, чтобы иметь возможность использовать все аспекты ядерных технологий в различных секторах, что находится в нашей повестке дня, и МАГАТЭ нам поможет», - отметил он.

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