Эслами: Иран полон решимости реализовать свою ядерную программу

Ссылаясь на свои переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, Мохаммад Эслами на совместной пресс-конференции сказал: «Они не наблюдали за ядерной программой Ирана, и Иран осуществляет свою ядерную деятельность в соответствии с договоры и постановления».

«Важно то, что Иран полон решимости реализовать свою ядерную программу, учитывая влияние иранской ядерной программы на жизнь людей, чтобы иметь возможность использовать все аспекты ядерных технологий в различных секторах, что находится в нашей повестке дня, и МАГАТЭ нам поможет», - отметил он.