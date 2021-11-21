Иранская медицина улучшает способность пациентов с воспалительным заболеванием кишечника ходить

Рассеянный склероз - это воспалительное заболевание, при котором повреждаются миелиновые оболочки нервных клеток головного и спинного мозга. Эта травма может нарушить способность частей нервной системы, отвечающих за общение, что приводит к появлению многих физических признаков и симптомов.

Исследователи из научно-исследовательской компании, основанной на территории технологического парка Пардис, разработали лекарство, которое используется для лечения пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Он улучшает походку пациентов с воспалительным заболеванием кишечника и снижает количество повреждений спинного мозга.

Препарат, выпускаемый в форме таблеток, назначается пациентам дважды в день с интервалом 12 часов и блокирует калиевые каналы.