Присутствие иранского Дома книги и литературы на Венской международной книжной ярмарке

Иранский Дом книги и литературы с участием культурного атташе посольства Исламской Республики Иран в Вене на стенде площадью 18 квадратных метров от имени издательской индустрии страны принял участие в мероприятии, чтобы представить более 100 лучших книг и литературных работ от иранских издателей о религии, современной литературе, детской и подростковой литературой, иранологии и искусстве.

Венская международная книжная ярмарка - это ежегодная ярмарка и фестиваль чтения. На Венской книжной ярмарке представлены разнообразные романы и рассказы, детские книги, электронные средства массовой информации, биографии, специализированные журналы, пресса, аудиокниги и литература на иностранных языках, захватывающие книги, научная фантастика, учебные пособия и книги антиквариата.