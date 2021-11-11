11 нояб. 2021 г., 20:00
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News Code: 84537758
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Иран заинтересован в обучении иностранных студентов, особенно в регионе

Иран заинтересован в обучении иностранных студентов, особенно в регионе

Тегеран, 11 ноября, ИРНА - Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования, Бахрам Ейнолахи заявив, что процесс приема иностранных студентов, особенно за последние 5 лет, увеличился в 6 раз, сказал, что Иран заинтересован в выполнении своей миссии в области обучения иностранных студентов, особенно в регионе и в дружественных странах.

Тегеран, 11 ноября, ИРНА - На встрече с Бассамом Ибрагимом Баширом, министром высшего образования и научных исследований Сирийской Арабской Республики, Бахрам Ейноллахи заявил: «Роль Сирии и Ирана как видных участников оси сопротивления требует, чтобы, как и в прошлом, совместные и тесные отношения сотрудничество между двумя странами продолжились».

«Большое количество сирийских студентов в настоящее время являются гостями в Иране, 60% из них являются стипендиатами, а другие - плательщиками за обучение. Эти студенты учатся в двух крупных, престижных и международных университетах медицинских наук, а именно Тегеране и Иране, и эти университеты готовы расширять научное сотрудничество с Сирией», - отметил он.

По его словам, «несмотря на волю врагов, сотрудничество между Ираном и Сирией всегда было крепким и улучшалось. История показывает, что между иранскими и сирийскими университетами было подписано более 16 документов о сотрудничестве, а обмен профессорами и студентами всегда был активным».

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