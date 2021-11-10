Односторонние санкции препятствуют устойчивому развитию, заявил постпред ИРИ при ООН

Он на заседании СБ ООН на тему "Сохранение мира и международной безопасности: изоляция, неравенство и конфликты" заявил: "Такие проблемы, как изоляция и неравенство, могут выступать в качестве потенциальных драйверов и усугубляющих факторов для конфликтов и ослаблять возможности в достижении прочного мира в странах, вовлеченных в конфликты".

Он отметил, что согласно отчетам ООН, обеспечение гуманитарных потребностей в конфликтных ситуациях растет и сегодня находится на самом высоком уровне.

"Гуманитарная помощь может устранить симптомы, но не вылечить болезнь. Поэтому профилактика всегда лучше лечения. В этом контексте предотвращение конфликтов является одним из основных обязательств, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, и основная ответственность за выполнение этого обязательства возложена на государства-члены", добавил он.

По его словам, решение таких проблем, которые, по сути, являются внутренним делом стран, требует комплексного и целостного подхода и должно решаться заинтересованными государствами. Тем не менее международное сообщество также должно участвовать в решении таких проблем.

"Международное сообщество и ООН должны помогать странам, пострадавшим от конфликтов, по их просьбе, путем предоставления технической и финансовой поддержки для надлежащего и более эффективного устранения коренных причин конфликтов", заявил он.

Посол ИРИ при ООН заявил, что сокращение бедности и неравенства, а также обеспечение того, чтобы никто не остался позади, являются неотъемлемой частью достижения устойчивого развития. "Мы подчеркиваем важную роль Организации Объединенных Наций в этом отношении", заявил он.

Он добавил, что для эффективного предотвращения конфликтов необходимо также учитывать и устранять другие глубинные причины, такие как изменение климата, иностранное вмешательство и оккупация, а также применение односторонних актов, которые приводят к затяжным конфликтным ситуациям.

В этом контексте введение односторонних принудительных мер, таких как незаконные санкции США в отношении иранского народа, приводит к серьезным последствиям для благосостояния всех слоев населения.

"Эти противоправные действия, вызвавшие серьезную нехватку основных потребностей людей, особенно лекарств и медицинского оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19, усугубляют экономические трудности", отметил Тахт-Раванчи.