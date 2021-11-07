В Тегеране открылась 16-я международная выставка автозапчастей и автосервиса

500 иранских и иностранных производителей автозапчастей из Китая, Турции, Индии, Германии и Италии приняли участие в этой выставке.
16-я международная выставка автозапчастей и автосервиса проходит в 10 залах с 7 по 10 ноября.
Участники выставки активно работают в таких сферах, как автозапчасти, детали и оборудование машин, исследования и инженерное проектирование, сырье и аксессуары автомобилей, торговля и послепродажное обслуживание, автомобильные декоративные аксессуары и техническое обслуживание автомобилей.
Тегеран, 7 ноября, ИРНА - 16-я международная выставка автозапчастей и автосервиса (IAPEX 2021) сегодня в воскресенье открылась в Тегеране в присутствии министра промышленности, рудников и торговли с участием 500 иранских и иностранных компаний.
500 иранских и иностранных производителей автозапчастей из Китая, Турции, Индии, Германии и Италии приняли участие в этой выставке.
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