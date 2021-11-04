4 нояб. 2021 г., 18:30
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News Code: 84529886
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Иран примет чемпионат мира по IFBB в 2023 году

Иран примет чемпионат мира по IFBB в 2023 году

Тегеран, 4 ноября. ИРНА - Исполнительный совет IFBB в Испании одобрил проведение Ираном чемпионата мира по бодибилдингу и фитнесу 2023 года IFBB.

Исполнительный совет провел заседание в среду в Санта-Сусанне, Испания, на котором присутствовали президент IFBB Рафаэль Сантоха и президент Федерации бодибилдинга Ирана Абдолмахди Насирзаде, который также является членом совета.
Насирзаде предложил провести континентальные соревнования как подготовительный этап к чемпионату мира.
Он также поднял вопрос о проведении Ираном чемпионата 2023 года, который был одобрен членами организации.

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