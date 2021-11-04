Иран примет чемпионат мира по IFBB в 2023 году

Исполнительный совет провел заседание в среду в Санта-Сусанне, Испания, на котором присутствовали президент IFBB Рафаэль Сантоха и президент Федерации бодибилдинга Ирана Абдолмахди Насирзаде, который также является членом совета.

Насирзаде предложил провести континентальные соревнования как подготовительный этап к чемпионату мира.

Он также поднял вопрос о проведении Ираном чемпионата 2023 года, который был одобрен членами организации.