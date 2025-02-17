17 февр. 2025 г., 14:54
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Арагчи: Йемен сыграл ключевую роль в победе народа и сопротивления Палестины

17 февр. 2025 г., 14:54
??????? ID: 85753888
Арагчи: Йемен сыграл ключевую роль в победе народа и сопротивления Палестины

Тегеран, 17 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на встрече с представителем делегации правительства спасения Йемена, Мохаммадом Абдусаламом, заявил, что поддержка Йемена была решающим фактором в победе народа и сопротивления Палестины, а также в навязывании режима прекращения огня израильскому государству.

Арагчи, находящийся в Омане, провел встречу в понедельник, в рамках своего участия в конференции стран Индийского океана. В ходе встречи он высоко оценил солидарность правительства и народа Йемена с угнетённым палестинским народом в их борьбе против оккупации и геноцида, осуществляемого израильским режимом в Газе на протяжении шестнадцати месяцев.

 Министр иностранных дел также подчеркнул принципиальную позицию Исламской Республики Иран в поддержке территориальной целостности и национального суверенитета Йемена, отметив, что стабильность и безопасность в Йемене имеют важное значение для безопасности и устойчивого развития всего региона.

 Мохаммад Абдусалам, в свою очередь, выразил удовлетворение от навязывания соглашения о прекращении огня израильскому режиму. Он подчеркнул, что они внимательно следят за развитием событий в регионе и реализацией соглашения. Абдусалам добавил, что готовность Йемена к ответным действиям будет зависеть от приверженности другой стороны к полному выполнению условий прекращения огня и от дальнейших шагов в поддержке палестинского народа.

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