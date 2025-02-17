Арагчи: Йемен сыграл ключевую роль в победе народа и сопротивления Палестины

Арагчи, находящийся в Омане, провел встречу в понедельник, в рамках своего участия в конференции стран Индийского океана. В ходе встречи он высоко оценил солидарность правительства и народа Йемена с угнетённым палестинским народом в их борьбе против оккупации и геноцида, осуществляемого израильским режимом в Газе на протяжении шестнадцати месяцев.

Министр иностранных дел также подчеркнул принципиальную позицию Исламской Республики Иран в поддержке территориальной целостности и национального суверенитета Йемена, отметив, что стабильность и безопасность в Йемене имеют важное значение для безопасности и устойчивого развития всего региона.

Мохаммад Абдусалам, в свою очередь, выразил удовлетворение от навязывания соглашения о прекращении огня израильскому режиму. Он подчеркнул, что они внимательно следят за развитием событий в регионе и реализацией соглашения. Абдусалам добавил, что готовность Йемена к ответным действиям будет зависеть от приверженности другой стороны к полному выполнению условий прекращения огня и от дальнейших шагов в поддержке палестинского народа.