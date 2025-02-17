Израильские военные избили главу совета деревни Бейт-Даджан

Израильская армия продолжает атаки на города и лагеря в северной части оккупированного Западного берега реки Иордан. Сегодня утром израильские военные совершили нападение на поселок Суриф, расположенный к северу от Хеврона, на юге Западного берега. В ходе операции военные сионистского режима конфисковали автомобили, принадлежащие палестинцам. Также сообщается об избиении Насра Халиля Абу Джиша, главы совета деревни Бейт-Даджан, на контрольно-пропускном пункте к востоку от Наблуса.

Директор по связям с общественностью муниципалитета Тулькарма Муханнад Матар сообщил, что в результате действий израильских оккупационных сил более 90% жителей лагерей Тулькарм и Нур-Шамс, расположенных в северной части Западного берега, были вынуждены покинуть свои дома. Он охарактеризовал нынешнюю волну перемещения в Тулькарме как беспрецедентную и указал на отсутствие достоверной официальной статистики относительно числа перемещенных лиц и масштаба разрушений, вызванных продолжающимися атаками оккупантов.