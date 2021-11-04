В Иране отметили церемонию "Национальный день борьбы с глобальным высокомерием"

13 абана (восьмого месяца иранского календаря – или 4 ноября 2017 года) – Национальный день борьбы с мировым империализмом в Иране. 39 лет тому назад, в этот день (13 абана 1358 года по иранскому календарю, 4 ноября 1979 года), иранские студенты захватили американское посольство (гнездо шпионажа) в Тегеране в знак протеста с неоднократными заговорами Соединённых Штатов против Исламской Революции.

После этого события иранский народ каждый год отмечает 4 ноября (13 абана), выходя на всеобщие демонстрации, показывая своё национальное единство и исламскую солидарность,

В тот же день в 1978 году группа иранских школьников и студентов университета была убита силами безопасности, протестуя против режима Пехлеви.

Демонстрации иранского народа 13 абана в национальном масштабе показывают ненависть к глобальному высокомерию и верность исламским принципам, которые установил «отец Исламской Революции» 1979 года покойный Имам Хомейни.