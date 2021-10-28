Постпред Ирана сожалел о невыполнении США постановлений Международного Суда

«Исламская Республика Иран признает роль Международного Суда в предотвращении насилия и сокращении кризисов путем мирного урегулирования споров и считает, что Суд укрепляет верховенство права, защищая международный порядок и противодействуя односторонним действиям», - заявил он.

По его словам, «защита иранского правительства от судов США была проигнорирована из-за принятия значительного количества исполнительных законов и постановлений в Соединенных Штатах, которые явно нарушают международное право».

«Это действие привело к многочисленным искам против Исламской Республики Иран и иранских должностных лиц и учреждений в судах США. В результате этих исков имущество иранцев, в том числе имущество Центрального банка Ирана, было заморожено. По этим постановлениям имущество Центрального банка было конфисковано для исполнения этих постановлений», - отметил он.

«Мы считаем, что такая конфискация противоречат Договору о дружбе, экономических отношениях и консульских правах 1955 года. 13 февраля 2019 года Международный Суд (ICJ) подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению дела «Некоторая иранская собственность», которое находится на рассмотрении Суда», - добавил он.