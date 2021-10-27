Руководство Афганистана несет ответственность за безопасность афганских граждан и границ

"Надеемся, что сегодня нам удастся единогласно передать послание международному сообществу, региональным странам и Афганистану", заявил иранский министр иностранных дел Ирана, добавив, что сегодняшняя встреча нацелена на обсуждение новой ситуации в Афганистане.

Он подчеркнул, что Иран поддерживает формирование инклюзивного правительства в Афганистане, добавив: "Мы все должны помочь Афганистану выйти из нынешней ситуации".

Глава внешнеполитического ведомства Иран назвал уважение суверенитета, территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела других стран принципами внешней политики Исламской Республики. "Сегодня в Тегеране мы говорим о формировании инклюзивного правительства в Афганистане, то это связано с историей и ролью афганского народа в противостоянии оккупации и вызовам последних десятилетий", отметил он.

По его словам, урегулирование недавнего кризиса в Афганистане требует внутренней сплоченности, использования всех возможностей и высоких талантов в стране.

"Мы считаем, что в первую очередь все соседние страны и в то же время международное сообщество должны уделять особое внимание политической и гуманитарной ситуации, распространению терроризма, незаконному обороту наркотиков и уважению прав человека и женщин в нынешней ситуации в Афганистане", пояснил иранский министр.

Амир Абдоллахиян заявил, что США должны нести ответственность за нынешние проблемы и трагедии за последние два десятилетия в Афганистане, и предпринимать серьезные меры для выхода Афганистана из этой ситуации.