В Иране открылась министерская встреча соседних с Афганистаном стран

Министерская встреча соседних с Афганистаном стран стартовала с участием глав МИД Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Пакистана и послов Китая и России в очном режиме.

Министры иностранных дел Китая и России также присутствуют на этой встрече в заочном режиме.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер также выступит с речью на этой встрече.