В Иране открылась министерская встреча соседних с Афганистаном стран

Министерская встреча соседних с Афганистаном стран стартовала с участием глав МИД Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Пакистана и послов Китая и России в очном режиме.
Министры иностранных дел Китая и России также присутствуют на этой встрече в заочном режиме.
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер также выступит с речью на этой встрече.
Тегеран, 27 октября, ИРНА – Вторая министерская встреча соседних с Афганистаном стран в среду утром открылась в здании министерства иностранных дел Исламской Республики Иран в Тегеране.
Министерская встреча соседних с Афганистаном стран стартовала с участием глав МИД Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Пакистана и послов Китая и России в очном режиме.
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