27 окт. 2021 г., 10:54
Journalist ID: 2390
News Code: 84519587
0 Persons

Tags

В Иране открылась министерская встреча соседних с Афганистаном стран

В Иране открылась министерская встреча соседних с Афганистаном стран

Тегеран, 27 октября, ИРНА – Вторая министерская встреча соседних с Афганистаном стран в среду утром открылась в здании министерства иностранных дел Исламской Республики Иран в Тегеране.

Министерская встреча соседних с Афганистаном стран стартовала с участием глав МИД Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Пакистана и послов Китая и России в очном режиме.
Министры иностранных дел Китая и России также присутствуют на этой встрече в заочном режиме.
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер также выступит с речью на этой встрече.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha