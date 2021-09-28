Исфахан производит 55% золотых изделий в Иране

Он отметил, что 45% стали, 15% валового объема промышленного производства и 45% объема текстильного производства в стране обеспечится Исфаханом. "45% строительной и каменной промышленности, 20% нефтепродуктов в Иране, 10% предприятий и 10% рабочей силы Ирана также приходят из Исфахана", добавил он.
По его словам, Исфахан занимает 2-е место по народным ремеслам в мире после Джайпура в Индии.
Исфахан считается одним из самых красивых городов в мире. Древний город и столица Персии с 1598 по 1722 гг., он всегда был известен своими коврами и серебряными изделиями. Сегодня текстильные фабрики и сталелитейные производства занимают место старинных мастерских. Тем не менее архитектура города, тенистые бульвары и неспешное течение жизни делают его одним из приятных городов для посещения.
Исфахан, 28 сентября, ИРНА – 70% ковров и 55% золотых изделий производят в провинции Исфахан на центре Ирана. Об этом заявил заместитель губернатора Исфахан по экономическим делам Хасан Гази-Асгар во вторник.
Он отметил, что 45% стали, 15% валового объема промышленного производства и 45% объема текстильного производства в стране обеспечится Исфаханом. "45% строительной и каменной промышленности, 20% нефтепродуктов в Иране, 10% предприятий и 10% рабочей силы Ирана также приходят из Исфахана", добавил он.
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