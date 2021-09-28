Исфахан производит 55% золотых изделий в Иране

Он отметил, что 45% стали, 15% валового объема промышленного производства и 45% объема текстильного производства в стране обеспечится Исфаханом. "45% строительной и каменной промышленности, 20% нефтепродуктов в Иране, 10% предприятий и 10% рабочей силы Ирана также приходят из Исфахана", добавил он.

По его словам, Исфахан занимает 2-е место по народным ремеслам в мире после Джайпура в Индии.

Исфахан считается одним из самых красивых городов в мире. Древний город и столица Персии с 1598 по 1722 гг., он всегда был известен своими коврами и серебряными изделиями. Сегодня текстильные фабрики и сталелитейные производства занимают место старинных мастерских. Тем не менее архитектура города, тенистые бульвары и неспешное течение жизни делают его одним из приятных городов для посещения.