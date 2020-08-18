Исфахан – центр производства самобытных ремесел Ирана

Несомненно, можно сказать, что ремесло Исфхана укращают дома многих из иранцев, и даже иностранных туристов.
Иранские ремёсла – одна из известных художественных отраслей, глубоко укоренившаяся в культуре и истории страны. Иранские народные ремёсла очень разнообразны и известны по всему миру.
В Иране много древних ремёсел, виды которых демонстрируют разнообразие традиционных искусств и их корни, уходящие в богатую историю Ирана.
Гендиректор ведомства культурного наследия, ремесел и туризма Исфахана Ферейдун Аллахйари отметил, что провинция Исфахан занимает особое место в производстве народных ремесел в стране благодаря количеству ремесленников и знаков ЮНЕСКО и Всемирного совета по ремеслам.
По его словам, 115 международных знаков хорошего качества и 391 знак на национальном уровне были награждены ремесленникам провинции Исфахан.
Исфахан, который известен также как "Мировой город ремесел", был включен в сеть творческих городов ЮНЕСКО как первый город из Ирана в 2015 году.
1 млн иностранных туристов посетили Исфахан за последние 4 года.
Аллахйари заявил, что объем экспорта ремесел из Исфахана составил 50 млн долларов в прошлом году. Ковры ручной работы, минакари, хатам и медный посуды – основные виды ремесел Исфахана.
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Исфахан, 18 августа, ИРНА – Более 70 тыс. художников и ремесленников работают во всемирно известном городе Исфахан на центре Ирана. Миллионы иностранных туристов, посещавшие нашу древнюю страну, запомнят хорошие впечатления из поездки в этот загадочный город.
Несомненно, можно сказать, что ремесло Исфхана укращают дома многих из иранцев, и даже иностранных туристов.
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