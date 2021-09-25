25 сент. 2021 г., 13:35
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News Code: 84483513
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400 тыс. иностранцев, проживающих в Иране прививались от Covid-19

400 тыс. иностранцев, проживающих в Иране прививались от Covid-19

Тегеран, 25 сентября, ИРНА – 400 тыс. иностранце, проживающих в Иране за последние дни прививались от Covid-19. Об этом сообщил глава общества Красного Полумесяца Ирана Карим Хеммати в субботу.

«Согласно данным министерства здравоохранения, более 400 иностранцев, у которых есть удостоверение личности получили вакцину от Covid-19», отметил он, добавив, что несколько миллионов афганцев проживают в Иране.
По его словам, в целях вакцинации всего населения страны временное удостоверение личности будет выдано для нелегальных афганских граждан в Иране.
«Общесто Красного Полумесяца Ирана готово к вакцинации всех афганских беженцев в стране, учитывая недавние события в Афганистане и ввод многих афганцев в Иран», пояснил он.
Согласно последним данным, до сих пор 34 007 380 человек в Иране получили первую дозу, а 15 093 292 человек – вторую дозу вакцины от коронавируса.

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