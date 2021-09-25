400 тыс. иностранцев, проживающих в Иране прививались от Covid-19

«Согласно данным министерства здравоохранения, более 400 иностранцев, у которых есть удостоверение личности получили вакцину от Covid-19», отметил он, добавив, что несколько миллионов афганцев проживают в Иране.

По его словам, в целях вакцинации всего населения страны временное удостоверение личности будет выдано для нелегальных афганских граждан в Иране.

«Общесто Красного Полумесяца Ирана готово к вакцинации всех афганских беженцев в стране, учитывая недавние события в Афганистане и ввод многих афганцев в Иран», пояснил он.

Согласно последним данным, до сих пор 34 007 380 человек в Иране получили первую дозу, а 15 093 292 человек – вторую дозу вакцины от коронавируса.