30 нояб. 2024 г., 20:55
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи: Активизация террористов в Сирии — часть израильско-американского плана по дестабилизации региона

30 нояб. 2024 г., 20:55
??????? ID: 85675836
Аракчи: Активизация террористов в Сирии — часть израильско-американского плана по дестабилизации региона

Тегеран, 30 ноября, ИРНА - министр иностранных дел Ирана Аракчи заявил, что недавняя активизация террористических группировок на территории Сирии является частью плана США и Израиля по дестабилизации региона Западной Азии.

В телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым Аракчи обсудил важнейшие региональные и международные вопросы, в частности, последние события в Сирии.  Стороны подтвердили свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также оказание помощи сирийскому правительству и армии в борьбе с террористическими группировками. 

Они подчеркнули необходимость продолжения работы в рамках Астанинского процесса и координации действий между Ираном, Россией и Турцией как гарантами этого процесса.

Аракчи напомнил о  ответственности мирового сообщества в борьбе с терроризмом и назвал недавнюю активизацию террористических групп в Сирии частью плана США и Израиля по дестабилизации региона Западной Азии. Он подчеркнул необходимость бдительности и усиления координации между Ираном, Россией и странами региона, особенно соседями Сирии, для предотвращения этого опасного заговора и противодействия действиям террористов в Сирии и регионе.

Министр иностранных дел России, в свою очередь,  высказал свою оценку последних событий в Сирии и подчеркнул необходимость координации всех сторон для борьбы с терроризмом, а также продолжения тесного сотрудничества между двумя странами.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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