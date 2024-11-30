Аракчи: Активизация террористов в Сирии — часть израильско-американского плана по дестабилизации региона

В телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым Аракчи обсудил важнейшие региональные и международные вопросы, в частности, последние события в Сирии. Стороны подтвердили свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также оказание помощи сирийскому правительству и армии в борьбе с террористическими группировками.

Они подчеркнули необходимость продолжения работы в рамках Астанинского процесса и координации действий между Ираном, Россией и Турцией как гарантами этого процесса.

Аракчи напомнил о ответственности мирового сообщества в борьбе с терроризмом и назвал недавнюю активизацию террористических групп в Сирии частью плана США и Израиля по дестабилизации региона Западной Азии. Он подчеркнул необходимость бдительности и усиления координации между Ираном, Россией и странами региона, особенно соседями Сирии, для предотвращения этого опасного заговора и противодействия действиям террористов в Сирии и регионе.

Министр иностранных дел России, в свою очередь, высказал свою оценку последних событий в Сирии и подчеркнул необходимость координации всех сторон для борьбы с терроризмом, а также продолжения тесного сотрудничества между двумя странами.