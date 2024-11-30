Сирийская армия: В Алеппо идут ожесточённые бои с террористами

В своём последнем заявлении, опубликованном в субботу днём, армия сообщила, что группировки террористов, используя тысячи иностранных боевиков, тяжёлое вооружение и большое количество беспилотников, осуществили масштабное наступление на Алеппо.

Сирийская армия объяснила необходимость перегруппировки войск большим количеством террористов и множественностью линий фронта. Цель перегруппировки – укрепить оборонительные линии, противостоять атакам террористов и защитить мирных жителей и солдат.

В заявлении также говорится, что благодаря постоянному притоку террористов с северных границ и военной и технической поддержке, им удалось проникнуть в обширные районы Алеппо. Однако, благодаря мощным и сосредоточенным ударам сирийской армии, террористическим группировкам не удалось закрепиться в городе.

В настоящее время армия наносит удары по боевикам, ожидая прибытия подкреплений, оборудования и планируя распределение сил на направлениях боевых действий, готовясь к контрнаступлению. Предпринятые меры носят временный характер, и армия будет использовать все доступные средства для обеспечения безопасности и благополучия жителей Алеппо.