30 нояб. 2024 г., 19:28
Новости ID: 85675771
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Сирийская армия: В Алеппо идут ожесточённые бои с террористами

30 нояб. 2024 г., 19:28
Новости ID: 85675771
Сирийская армия: В Алеппо идут ожесточённые бои с террористами

Тегеран, 30 ноября, ИРНА - Сирийская армия сообщила о тяжёлых боях с террористами в Алеппо и о подготовке к контрнаступлению. В субботу сирийское командование заявило, что ведется ожесточённая борьба за то, чтобы остановить продвижение террористов. Сирийские вооружённые силы перегруппировываются, получают подкрепление и готовятся к контрнаступлению, чтобы вытеснить террористов из города.

В своём последнем заявлении, опубликованном в субботу днём, армия сообщила, что группировки террористов, используя тысячи иностранных боевиков, тяжёлое вооружение и большое количество беспилотников, осуществили масштабное наступление на Алеппо.

Сирийская армия объяснила необходимость перегруппировки войск большим количеством террористов и множественностью линий фронта.  Цель перегруппировки – укрепить оборонительные линии, противостоять атакам террористов и защитить мирных жителей и солдат.

В заявлении также говорится, что благодаря постоянному притоку террористов с северных границ и военной и технической поддержке, им удалось проникнуть в обширные районы Алеппо.  Однако, благодаря мощным и сосредоточенным ударам сирийской армии, террористическим группировкам не удалось закрепиться в городе. 

В настоящее время армия наносит удары по боевикам, ожидая прибытия подкреплений,  оборудования и планируя распределение сил на направлениях боевых действий, готовясь к контрнаступлению.  Предпринятые меры носят временный характер, и армия будет использовать все доступные средства для обеспечения безопасности и благополучия жителей Алеппо.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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