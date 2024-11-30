30 нояб. 2024 г., 18:23
Новости ID: 85675722
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Мешхед стал членом Всемирного союза исторических городов

30 нояб. 2024 г., 18:23
Новости ID: 85675722
Мешхед стал членом Всемирного союза исторических городов

Тегеран, 30 ноября, ИРНА - Мэр Мешхеда сообщил, что крупный город Мешхед стал членом Всемирного союза исторических городов, доведя число иранских городов-членов до 12.

Союз исторических городов (The League of Historical Cities) — важнейшая международная организация местных органов власти, ориентированная на историческое и культурное наследие городов.  Он делает упор на участие в обеспечении устойчивого мира во всём мире. 

Основная цель Союза — сохранение идентичности и исторического наследия городов, информирование и обмен знаниями и опытом в отношении сохранения исторических зданий и памятников, а также способов представления и использования этих ресурсов.

В настоящее время в Союзе состоят 129 городов из 65 стран.  Из Ирана, помимо Мешхеда, членами являются Исфахан, Шираз, Бендер-Конг (Хормозган), Тебриз, Семенан, Кашан, Йезд, Ардебиль, Нишапур, Масуле (Гилян) и Тегеран.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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