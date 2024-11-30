Иран выдвинул предложения по укреплению железнодорожного сотрудничества стран-членов Шанхайской организации сотрудничества

Джабар Али Закари на этом заседании, прошедшем в Москве без присутствия журналистов, предложил провести трехстороннюю встречу Иран — Россия — Азербайджан для гармонизации тарифов и увеличения объемов перевозок.

Закари отметил: «железная дорога Исламской Республики Иран, учитывая свое особое положение как связующего звена между Востоком и Западом Азии, а также как трансконтинентального коридора между Европой и Азией, стремится использовать эту возможность для укрепления и развития партнерства и сотрудничества в сфере транзита и логистики со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества».

Генеральный директор железной дороги, отметив, что развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в области транспорта и транзита, особенно усилия по стимулированию транзита по восточно-западным и северо-южным маршрутам, проходящим через Иран, с другими странами, расположенными на этих маршрутах, окажет большую помощь, добавил: «железнодорожная сеть Ирана связана с железными дорогами стран Центральной Азии, Турции и Пакистана».

Генеральный директор железных дорог назвал среди важнейших железнодорожных коридоров: «межконтинентальный Север-Юг (в трех ветвях), южный коридор "Пояса и пути" для соединения Китая с Европой, коридор Алматы-Бендер-Аббас, железнодорожный коридор Алматы-Тегеран-Стамбул, а также коридор Исламабад-Тегеран-Стамбул, и сказал: «железная дорога Ирана прилагает усилия для реализации международных транзитных коридоров, проходящих через Иран, путем создания лучших условий, упрощения процедур и повышения необходимой пропускной способности для перевозки грузов из Китая, России и стран Центральной Азии в Иран, Индию, Пакистан и Европу».

Закари назвал коридор Север-Юг одним из важнейших проектов железнодорожного транспорта и добавил: «в настоящее время ведутся успешные переговоры на высшем уровне между правительствами Ирана и России по строительству недостающего участка железной дороги Решт-Астара на территории Ирана.

Заместитель министра путей сообщения и генеральный директор железных дорог Ирана заявил: «завершение этого участка является первоочередной задачей правительства и железных дорог Ирана».

Заместитель министра путей сообщения и генеральный директор железных дорог Ирана в кулуарах заседания провел отдельные переговоры с Блазаровым, своим российским коллегой, и заместителем генерального директора российских железных дорог о путях развития сотрудничества, особенно в отношении Север-Южного коридора, и завершения строительства участка железной дороги Решт-Астара.