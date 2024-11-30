30 нояб. 2024 г., 21:48
Новости ID: 85675850
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Галибаф: Нарушение перемирия со стороны израильского режима не должно стать нормой

30 нояб. 2024 г., 21:48
Новости ID: 85675850
Галибаф: Нарушение перемирия со стороны израильского режима не должно стать нормой

Тегеран, 30 ноября, ИРНА – Спикер парламента Ирана предупредил о действиях такфирских группировок в Сирии, заявив, что их действия направлены на достижение целей израильского режима, и в этой ситуации необходимо проявлять бдительность и координацию для обеспечения безопасности региона.

Мохаммад-Багер Галибаф сегодня в телефонном разговоре с Набихом Берри, спикером парламента Ливана, выразил удовлетворение прекращением войны в Ливане и заявил: «Исламская Республика Иран поддерживает правительство, парламент, народ и сопротивление Ливана, а также их решения».

Он указал на действия израильского режима по нарушению перемирия и добавил: «необходимо следить за тем, чтобы нарушение этого соглашения с их стороны не стало обычным явлением».

Набих Берри, спикер парламента Ливана, в свою очередь, выразил благодарность за поддержку со стороны председателя Меджлиса Ирана, заявив: «Исламская Республика Ирана сыграла важную роль в оказании неоценимой помощи Ливану, и правда в том, что дикий зверь по имени израильский режим пытался поглотить весь регион и его судьбу, помимо Ливана».

Он добавил: «с вашей помощью мы смогли остановить этого дикого зверя».

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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