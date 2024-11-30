Галибаф: Нарушение перемирия со стороны израильского режима не должно стать нормой

Мохаммад-Багер Галибаф сегодня в телефонном разговоре с Набихом Берри, спикером парламента Ливана, выразил удовлетворение прекращением войны в Ливане и заявил: «Исламская Республика Иран поддерживает правительство, парламент, народ и сопротивление Ливана, а также их решения».

Он указал на действия израильского режима по нарушению перемирия и добавил: «необходимо следить за тем, чтобы нарушение этого соглашения с их стороны не стало обычным явлением».

Набих Берри, спикер парламента Ливана, в свою очередь, выразил благодарность за поддержку со стороны председателя Меджлиса Ирана, заявив: «Исламская Республика Ирана сыграла важную роль в оказании неоценимой помощи Ливану, и правда в том, что дикий зверь по имени израильский режим пытался поглотить весь регион и его судьбу, помимо Ливана».

Он добавил: «с вашей помощью мы смогли остановить этого дикого зверя».