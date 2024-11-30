1 дек. 2024 г., 01:12
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Багаи: сотрудники генерального консульства Ирана в Алеппо в полном здравии

1 дек. 2024 г., 01:12
??????? ID: 85675902
Багаи: сотрудники генерального консульства Ирана в Алеппо в полном здравии

Тегеран, 30 ноября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана сообщил о полном благополучии сотрудников генерального консульства Ирана в Алеппо, Сирия.

Эсмаил Багаи сегодня в субботу резко осудил нападение некоторых вооруженных террористических агентов на генеральное консульство Исламской Республики Иран в Алеппо.  Он сослался на положения Конвенции о консульских сношениях 1963 года, запрещающей любые посягательства на консульские помещения, и подчеркнул, что нарушение этой конвенции неприемлемо ни со стороны какого-либо лица, группы или государства.

Представитель МИД подчеркнул, что Иран будет серьезно расследовать это нападение в правовом и международном порядке.

В ответ на вопрос о состоянии сотрудников консульства Исламской Республики Иран в Алеппо, Бакаи сказал: «Генконсул и все сотрудники генерального консульства Исламской Республики Иран в Алеппо находятся в полном здравии».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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