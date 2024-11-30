Багаи: сотрудники генерального консульства Ирана в Алеппо в полном здравии

Эсмаил Багаи сегодня в субботу резко осудил нападение некоторых вооруженных террористических агентов на генеральное консульство Исламской Республики Иран в Алеппо. Он сослался на положения Конвенции о консульских сношениях 1963 года, запрещающей любые посягательства на консульские помещения, и подчеркнул, что нарушение этой конвенции неприемлемо ни со стороны какого-либо лица, группы или государства.

Представитель МИД подчеркнул, что Иран будет серьезно расследовать это нападение в правовом и международном порядке.

В ответ на вопрос о состоянии сотрудников консульства Исламской Республики Иран в Алеппо, Бакаи сказал: «Генконсул и все сотрудники генерального консульства Исламской Республики Иран в Алеппо находятся в полном здравии».