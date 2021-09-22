Состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Ирландии

Выразив удовлетворение готовностью своей страны сыграть содействующую роль в выполнении резолюции 2231 Совета Безопасности во время срока Трампа, министр иностранных дел Ирландии заявил, что Ирландия теперь готова предпринять любые действия, необходимые для сохранения и восстановления порядка.

Ссылаясь на два ядерных аспектов и отмену санкций в отношении ядерной сделки, Коувени подтвердил приверженность своей страны этим двум аспектам и посетовал на действия Трампа, которые привели к нынешней ситуации.

Приветствуя скорое открытие посольства Ирландии в Тегеране, Амир Абдоллахиян назвал рост отношений между двумя странами хорошими, но подчеркнул необходимость улучшения этих отношений.