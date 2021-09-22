22 сент. 2021 г., 20:29
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News Code: 84480800
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Состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Ирландии

Состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Ирландии

Тегеран, 22 сентября, ИРНА - В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени обсудили двусторонние отношения и сотрудничество, ядерную сделку и ситуацию в Афганистане.

Выразив удовлетворение готовностью своей страны сыграть содействующую роль в выполнении резолюции 2231 Совета Безопасности во время срока Трампа, министр иностранных дел Ирландии заявил, что Ирландия теперь готова предпринять любые действия, необходимые для сохранения и восстановления порядка.

Ссылаясь на два ядерных аспектов и отмену санкций в отношении ядерной сделки, Коувени подтвердил приверженность своей страны этим двум аспектам и посетовал на действия Трампа, которые привели к нынешней ситуации.

Приветствуя скорое открытие посольства Ирландии в Тегеране, Амир Абдоллахиян назвал рост отношений между двумя странами хорошими, но подчеркнул необходимость улучшения этих отношений.

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