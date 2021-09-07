7 сент. 2021 г., 09:37
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Австрия подчеркнула необходимость борьбы с COVID-19

Австрия подчеркнула необходимость борьбы с COVID-19

Лондон, 7 сентября, ИРНА – Глава МИД Австрии Александер Шалленберг приветствовал поставку вакцин от коронавируса из Австрии в Иран, подчеркнув важность любой помощи в борьбе с пандемией.

"Мир не потерпит распространения новой волны коронавируса", написал он в Twitter.
Шалленберг на прошлой неделе в телефонном разговоре поздравил Хоссейна Амира Абдоллахияна с назначением на поста министра иностранных дел Ирана, выразив готовность Австрии для развития сотрудничества и поставки 1 млн доз вакцин в Иран.
Глава МИД ИРИ также заявил об интересе Тегерана к сотрудничеству с Веной в экономической, торговой, сельскохозяйственной, промышленной, научной и технологической областях.

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