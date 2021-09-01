Иранская альпинистка подняла флаг института культуры ОЭС на пик Сомони

В этом историческом восхождении, совершенном при поддержке президента института культуры Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Сарвара Бахти, Рашин Джаханбази как первая мусульманка и иранка покорила самые высокие вершины Таджикистана и в знак доброй воли подняла на крышу Центральной Азии флаг Института культуры ОЭС как символ дружбы народов этого исторического региона.
Тегеран, 1 сентября. ИРНА — Альпинистка из Ирана Рашин Джаханбази совершила восхождение на пик Корженевской (7105 м) и пик Сомони (7495 м) и подняла флаг института культуры Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
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