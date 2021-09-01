Иранский документальный фильм получил награду за лучший короткометражный фильм в Армении

Также «Кал Фатемех» режиссера Мехди Заманпура Киасари получил премию Мартина Адояна армянского фестиваля.

В фильме «Балора» Халеди придает большое значение различным аспектам жизни бабушек и дедушек и их опыту.

Международный фестиваль документальных фильмов «Абрикосовое дерево» до сих пор проводился шесть раз, и иранские кинематографисты были отмечены наградами во всех из них.

Международный фестиваль документального кино «Абрикосовое дерево» прошел 22-29 августа в селе Уджан Арагацотнской области Армении.