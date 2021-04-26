Зариф выразил надежду на возвращение США к СВПД

«В случае возвращения Вашингтона к ядерной сделке, Тегеран после проверки их действия предпримет ответные меры», отметил министр иностранных дел Ирана, который находится с двухдневным визитом в Багдаде.
«Я разговаривал о венских переговорах с группой «4+1» с главой МИД Ирака», отметил Зариф. Он вновь выразил соболезнования в связи с трагическим пожаром в иракской больнице Ибн аль-Хатиб, и назвал свою встречу с иракским коллегой конструктивной.
Зариф приветствовал сильную роль Ирака в целях стабильности и мира в регионе, и поблагодарил правительство Ирака для подготовления почвы переговоров в регионе.
Он заявил о крепких двусторонних отношениях между Ираном и Ираком, отметив, что Тегеран стремится к развитию связей с Багдадом в таких областях, как экономика, энергетика, транспорт и железная дорога.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана назвал борьбу с терроризмом, транcграничными преступлениями и оборот наркотиков важными темами сотрудничества между двумя странами.
Фуад Хусейн на пресс-конференции заявил о роль Ирака в установлении мира в регионе. «Мы говорили о положительной роли Багдада в отношениях Ирана с США и странами Персидского залива», добавил он.
Комментируя переговоры Ирана с группой «4+1», министр иностранных дел Ирака выразил удовлетворение ходом переговоров.
Зариф сегодня также встретился с президентом Ирака Бархамом Салехом. Обе стороны обсудили двусторонние взаимодействия, региональные и международные вопросы.
Багдад, 26 апреля, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном выразил надежду на возвращение США к СВПД, приняв разумную политику.
«В случае возвращения Вашингтона к ядерной сделке, Тегеран после проверки их действия предпримет ответные меры», отметил министр иностранных дел Ирана, который находится с двухдневным визитом в Багдаде.
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