Встреча первого вице-президента с послами африканских стран

Совместная встреча послов и глав представительств африканских стран в Иране состоялась в четверг утром в администрации президента с участием Мохаммада Резы Арефа, первого вице-президента.

journalistشهرام مومنی نوکنده
20 февр. 2025 г., 15:23

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