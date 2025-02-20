20 февр. 2025 г., 12:48
Новости ID: 85757040
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Аракчи: Наши соседи – наш приоритет

20 февр. 2025 г., 12:48
Новости ID: 85757040
Аракчи: Наши соседи – наш приоритет

Тегеран, 20 февраля, ИРНА – Министр иностранных дел назвал встречу официальных лиц Катара и Ирана плодотворной.

Министр иностранных дел Аббас Аракчи в своем аккаунте в сети X, упомянув визит эмира Катара в Тегеран, написал: «Всегда приятно принимать наших братьев, эмира Тамима бен Хамада Аль Тани и премьер-министра Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани. У нас состоялся плодотворный обмен мнениями по двусторонним отношениям и региональным вопросам. Наши соседи – наш приоритет».

Эмир Катара Тамим бен Хамад бен Халифа Аль Тани в среду, 20 февраля 2025 года, прибыл в тегеранский аэропорт Мехрабад с официальным визитом для встречи и консультаций с президентом Масъудом Пезешкияном, министром иностранных дел Аббасом Аракчи и другими иранскими официальными лицами.

Его приветствовал министр энергетики Аббас Алиабади, а затем в комплексе Саадабад его официально встретил Пезешкиан. В среду вечером эмир Катара и сопровождающая его делегация также встретились с Верховным лидером исламской революции.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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