Аракчи: Наши соседи – наш приоритет

Министр иностранных дел Аббас Аракчи в своем аккаунте в сети X, упомянув визит эмира Катара в Тегеран, написал: «Всегда приятно принимать наших братьев, эмира Тамима бен Хамада Аль Тани и премьер-министра Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани. У нас состоялся плодотворный обмен мнениями по двусторонним отношениям и региональным вопросам. Наши соседи – наш приоритет».

Эмир Катара Тамим бен Хамад бен Халифа Аль Тани в среду, 20 февраля 2025 года, прибыл в тегеранский аэропорт Мехрабад с официальным визитом для встречи и консультаций с президентом Масъудом Пезешкияном, министром иностранных дел Аббасом Аракчи и другими иранскими официальными лицами.

Его приветствовал министр энергетики Аббас Алиабади, а затем в комплексе Саадабад его официально встретил Пезешкиан. В среду вечером эмир Катара и сопровождающая его делегация также встретились с Верховным лидером исламской революции.