Зариф прибыл в Багдад с визитом

Зариф после Катара отправился с двухдневным визитом в Ирак, чтобы встретиться со своим иракским коллегой и властями Иракского Курдистана.

МИД Ирака в воскресенье сообщил, что Иран и Ирак будут обсуждать вопросы, заинтересующие двух сторон.

Недавние события в регионе и предположения о возможном посредничестве Ирака между Ираном и Судовской Аравией сделал визит Зарифа более чувствительным.

Ранее иранский министр иностранных дел обсудил важные вопросы регона и переговоры с группой "4+1" с катарскими властями.

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