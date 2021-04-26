26 апр. 2021 г., 12:25
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Зариф прибыл в Багдад с визитом

Зариф прибыл в Багдад с визитом

Тегеран, 26 апреля, ИРНА - Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник во главе политической делегации прибыл в Багдад с визитом.

Зариф после Катара отправился с двухдневным визитом в Ирак, чтобы встретиться со своим иракским коллегой и властями Иракского Курдистана.
МИД Ирака в воскресенье сообщил, что Иран и Ирак будут обсуждать вопросы, заинтересующие двух сторон. 
Недавние события в регионе и предположения о возможном посредничестве Ирака между Ираном и Судовской Аравией сделал визит Зарифа более чувствительным.
Ранее иранский министр иностранных дел обсудил важные вопросы регона и переговоры с группой "4+1" с катарскими властями.

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