ХАМАС: Израильская армия убила пленных

В заявлении движения говорится: "Бригады Аль-Кассам и другие группы сопротивления соблюдали святость мертвых и чувства их семей при передаче тел израильских пленных, в то время как оккупационная армия не уважала их жизни, даже когда эти пленные были живы".

Группа добавила: "Мы обращались с пленными врагами по-человечески и делали все возможное, чтобы сохранить им жизнь, но израильская армия убила их вместе с их охранниками".

ХАМАС подчеркнул: "Израиль уничтожил их, разбомбив место содержания пленных, и сионистский режим несет полную ответственность за это преступление из-за постоянных препятствий в выполнении соглашения об обмене пленными".

Группа добавила: "Сегодня Нетаньяху плачет над телами своих пленных, но это всего лишь попытка уйти от ответственности за их убийство перед израильским общественным мнением".

ХАМАС заявил: "Бригады Аль-Кассам и сопротивление сделали все возможное, чтобы сохранить жизни израильских пленных, но масштабные и жестокие нападения сионистской армии помешали спасти их всех".

Группа сопротивления обратилась к семьям Бибас и Лифшиц: "Мы хотели, чтобы ваши близкие вернулись к вам живыми, но командиры израильской армии и правительства решили убить их. Те самые командиры, которые убили 17 881 палестинского ребенка в ходе жестоких нападений на Газу. Вы прекрасно знаете, кто несет реальную ответственность за эти преступления. Вы также стали жертвами политики руководства, которое не ценит свой народ".

ХАМАС вновь подчеркнул, что единственным способом вернуть живых пленных является соглашение об обмене пленными. Любые попытки вернуть их военным путем или продолжение войны приведут лишь к увеличению числа жертв среди израильских пленных.