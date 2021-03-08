8 мар. 2021 г., 21:11
Journalist ID: 2177
News Code: 84257368
0 Persons

Захра Немати получила награду Международного женского дня

Захра Немати получила награду Международного женского дня

Тегеран, 8 марта. ИРНА — Международный паралимпийский комитет наградил иранскую чемпионку Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио Захру Немати по случаю Международного женского дня.

В этот день, когда весь мир коллективно поднимает свой голос за гендерное равенство, Международный паралимпийский комитет (МПК) поднимает трех известных лидеров, которые сделали именно это, чтобы получить награды Международного женского дня 2021 года.

Захра Немати — олимпийский и паралимпийский стрелок. В 2012 году Захра Немати показала блестящий результат на Летних Паралимпийских играх в Лондоне и завоевала первую в истории Ирана золотую медаль. В 2016 году на Летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро Немати также завоевала золото в одиночных соревнованиях по стрельбе из классического лука и серебряную медаль — в командном состязании.

Среди других достижений иранской спортсменки — золотые медали Чемпионата мира-2013 по паралимпийской стрельбе из лука в Бангкоке и Азиатских Параигр-2014 в Инчхоне.

Your Comment

You are replying to: .
4 + 4 =