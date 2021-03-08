Об этом заявил глава штаба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Ирана бригадный генерал Эскандер Момени, выступая на специализированном заседании, посвященном действиям и достижениям Ирана в области международного сотрудничества в борьбе с наркотиками.

"Несмотря на более чем десятилетние попытки заблокировать борьбу с наркотиками, Исламская Республика Иран добилась значительных успехов", сказал Момени.

"Мир борется с наркотиками более века, но, к сожалению, мы наблюдаем рост производства, незаконного оборота и потребления наркотиков, так что за последние 10 лет потребление и потребление наркотиков увеличилось вдвое. Между тем, в Афганистане мы наблюдаем рост производства традиционных и промышленных наркотиков, которые за последние два десятилетия, с присутствием оккупантов в этой стране, производство и культивирование увеличились примерно в 50 раз", добавил он.

По его словам, в текущем году в операциях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 9 иранских военных были убиты, а десятки получили ранения.

Момени подчеркнул, что Иран привержен своим международным обязательствам в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.