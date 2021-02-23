В Тегеране открылась международная выставка народных ремесел и туризма

Церемония открытия выставки прошла с участием министра культурного наследия, народных ремесел и туризма Ирана Али Мунесана. Министр туризма Венесуэлы также присутствовал в церемонии как специальный гость.

160 туристических компаний приняли участие в этой выставке, которая впервые проходит в особых условиях из-за распространения коронавируса.

Оказать помощь промышленности туризма и представление путей путешествия в условиях коронавируса – главные цели этой выставки.

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