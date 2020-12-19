«Симург показывает, что Иран является древней страной, также Симург считается символом лечения, и относится к лечебно-оздоровительному туризму», отметил генеральный директор Управления туристических исследований и образования министерства культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Захед Шафии.

Он добавил, что Симург рассказывает о сказке 30 птиц, и символизирует мысль и рассуждение иранцев. «Такие цветы, как бирюзовый и темно-синий являются оригинальным иранским цветом, и показывают мирный характер нашей страны», заявил он.

По его словам, Симург был представлен как символ туризма Ирана после того, что в министерстве культурного наследия, ремесел и туризма у 2000 туристов из 40 стран, которые посетили Иран, взяли интервью в течение одного года.

Симург – фантастическое существо в иранской мифологии, царь всех птиц. Симург обладал функцией благого покровителя отдельных людей и особенно человеческих коллективов. Эта функция ярко отразилась в «Шахнаме» Фирдоуси, где Симург выступает как охранитель рода эпических героев Сама — Заля — Рустама.

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