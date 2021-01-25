В Иране пройдет международная выставка народных ремесел

Он отметил, что цель выставки ремесел состоит в идентификации и создании истинного и глубокого образа иранских ремесел. «Этот вопрос считается одним из важных звеньев в области коммерциализации ремесел», добавил он.

Указав на мировую позицию Ирана в области народных ремесел, Махмудиан назвал другой цель выставки установлением взаимодействии между иранскими мастерами с художниками остальных стран.

«У Ирана есть 295 видов народных ремесел», отметил он, подчеркнув важность роли ремесел в культурной дипломатии Ирана.

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