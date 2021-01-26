Карабахский конфликт — это возможность для мира и дружбы в регионе, заявил Зариф

Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"С учетом роли наших стран в окружающем нас регионе мы заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблемы афганского урегулирования, и, конечно же, можно обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха после достижения договоренностей лидерами России, Азербайджана и Армении", сказал глава МИД РФ.

"Для нас представляет большой интерес и продолжающийся обмен мнениями с нашими иранскими друзьями по вопросам сирийского урегулирования, по Йемену, по другим конфликтам на Ближнем Востоке, прежде всего с точки зрения необходимости не допустить придания забвению решений по палестинскому урегулированию", - добавил министр.

Лавров также отметил, что Москва и Тегеран заинтересованы в полном восстановлении ядерной сделки между Ираном и другими участниками СВПД. "Сегодня одна из наиболее актуальных тем - задача спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. И мы, и Иран искреннее заинтересованы в возвращении к полному выполнению всеми сторонами, которые подписали СВПД, своих обязательств", заявил Лавров,