20 янв. 2021 г., 11:35
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News Code: 84192546
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Рухани призвал Байдена избавиться от всех черных пятен прежних четырех лет

Рухани призвал Байдена избавиться от всех черных пятен прежних четырех лет

Тегеран, 20 января. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани выразил надежду, что избранный президент США Джо Байден сможет избавиться от всех черных пятен прежних четырех лет бывшего президента США Дональда Трампа.

"Мы ожидаем от тех, кто сегодня получит власть в Белом доме, возвращения к исполнению закона, обязательств и усилий, если они смогут, избавиться от всех черных пятен прежних четырех лет, хотя некоторые навсегда останутся в истории. Они должны вернуться к международным нормам и резолюциям, к резолюции 2231. Конечно, если они вернутся, наш ответ будет положительным", - сказал Рухани на заседании правительства.

Он отметил, что если Вашингтон "на практике" это продемонстрируют, Иран "будет действовать в соответствии со всеми своими обязательствами".

"Политическая изоляция Америки — наследие Трампа. Америка осталась одна в политике. Он (Трамп) остался один, когда работал против Палестины, и большая часть мира выступала против него и боролась с ним. Он стоял один перед СВПД. Он остался один в международных организациях", добавил Рухани.

"Мы никогда не видели, чтобы президент США открыто признавал, что убил высокопоставленного военного командира (Касема Сулеймани) в третьей стране, где он был гостем, а затем официально объявил, что это я заказал убийство. То есть мы видели в истории глупого террориста. Правительственный терроризм ударил Белому дому в лоб, и Трампу тоже", указал он.

"Сейчас мяч на американской стороне поля. Если Вашингтон вернется к ядерной сделке Ирана, мы также полностью выполним наши обязательства по пакту", сказал Рухани.

По словам президента, политическая карьера президента США Дональда Трампа закончилась, и его политика "максимального давления" на Иран полностью провалилась.

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