Рухани призвал Байдена избавиться от всех черных пятен прежних четырех лет

"Мы ожидаем от тех, кто сегодня получит власть в Белом доме, возвращения к исполнению закона, обязательств и усилий, если они смогут, избавиться от всех черных пятен прежних четырех лет, хотя некоторые навсегда останутся в истории. Они должны вернуться к международным нормам и резолюциям, к резолюции 2231. Конечно, если они вернутся, наш ответ будет положительным", - сказал Рухани на заседании правительства.

Он отметил, что если Вашингтон "на практике" это продемонстрируют, Иран "будет действовать в соответствии со всеми своими обязательствами".

"Политическая изоляция Америки — наследие Трампа. Америка осталась одна в политике. Он (Трамп) остался один, когда работал против Палестины, и большая часть мира выступала против него и боролась с ним. Он стоял один перед СВПД. Он остался один в международных организациях", добавил Рухани.

"Мы никогда не видели, чтобы президент США открыто признавал, что убил высокопоставленного военного командира (Касема Сулеймани) в третьей стране, где он был гостем, а затем официально объявил, что это я заказал убийство. То есть мы видели в истории глупого террориста. Правительственный терроризм ударил Белому дому в лоб, и Трампу тоже", указал он.

"Сейчас мяч на американской стороне поля. Если Вашингтон вернется к ядерной сделке Ирана, мы также полностью выполним наши обязательства по пакту", сказал Рухани.

По словам президента, политическая карьера президента США Дональда Трампа закончилась, и его политика "максимального давления" на Иран полностью провалилась.