18 янв. 2021 г., 09:38
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Зариф предупредил о патрулировании американских бомбардировщиков на Ближнем Востоке

Зариф предупредил о патрулировании американских бомбардировщиков на Ближнем Востоке

Тегеран, 18 января, ИРНА – Иран не боится сокрушать агрессоров, заявил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в понедельник, комментируя патрулирование на Ближнем Востоке бомбардировщиков B-52.

"Президент США, если ваши "присутственные патрули" предназначены для запугивания или предупреждения Ирана, вам бы лучше следовало потратить эти миллиарды долларов на здоровье ваших налогоплательщиков", написал в воскресенье иранский министр иностранных дел Ирана в Twitter, обращаясь к президенту США Дональду Трампу.

"Несмотря на тот факт, что мы на протяжении 200 лет не развязывали войны, но не боимся сокрушать агрессоров. Просто спросите у своих лучших друзей, которые поддерживали Саддама", добавил Зариф.

Американские стратегические бомбардировщики B-52 провели патрулирование на Ближнем Востоке. Об этом в воскресенье сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток и Центральная Азия.

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