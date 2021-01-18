Зариф предупредил о патрулировании американских бомбардировщиков на Ближнем Востоке

"Президент США, если ваши "присутственные патрули" предназначены для запугивания или предупреждения Ирана, вам бы лучше следовало потратить эти миллиарды долларов на здоровье ваших налогоплательщиков", написал в воскресенье иранский министр иностранных дел Ирана в Twitter, обращаясь к президенту США Дональду Трампу.

"Несмотря на тот факт, что мы на протяжении 200 лет не развязывали войны, но не боимся сокрушать агрессоров. Просто спросите у своих лучших друзей, которые поддерживали Саддама", добавил Зариф.

Американские стратегические бомбардировщики B-52 провели патрулирование на Ближнем Востоке. Об этом в воскресенье сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток и Центральная Азия.

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