48 американцев обвиняются в убийстве генерала Сулеймани в Багдаде

Он выразил надежду на вынесение решения судом и эффективные судебные меры по делу убийства генерала Сулеймани в ближайшее время.

Амир-Абдоллахиан на своей пресс-конференции по судебным и правовым мерам для противостояния виновным в убийстве генерала Сулеймани заявил, что судебная власть Ирана серьезно следит за этим вопросам.

По его словам, суровая месть стоит на повестке дня Исламской Республики Иран надлежащим образом. Он также уточнил, что число американских виновных в убийстве иранского генерала увеличилось с 45 до 48 человек.

Генерал Сулеймани и заместитель командующего Хашд Аш-Шааби Абу Махди Аль-Мохандес были убиты 3 января по приказу Дональда Трампа при ударе ВВС США близи международного аэропорта в Багдаде.