Иран назвал убийство генерала Сулеймани террористическим актом

"Это преступное действие является явным примером государственным терроризмом и резким нарушением принципов международных прав, в частности правил, предусмотренных Уставом ООН", заявил иранский дипломат, указав на приказ президента США Дональда Трампа об убийстве генерала Сулеймани в Багдаде.
Он отметил, что США несут международную ответственность за этот акт.
По его словам, этот незаконный и авантюрный шаг США раскрывает абсурдное утверждение Вашингтона о борьбе с терроризмом. "США борются с тем, кто борется с террористами", подчеркнул постпред ИРИ при ООН.
Тахт-Раванчи призвал Совет безопасности ООН осудить этот преступный и незаконный акт, указав на тяжелые последствия военного и авантюрного шага США для всей системы международной безопасности.
Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим, и заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес". Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
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Нью-Йорк, 4 января, ИРНА – Постоянный представитель Ирана при Организации объединенных наций Маджид Тахт-Раванчи в письме генсеку ООН и председателю Совета безопасности ООН назвал мученическое убийство генерала Гасема Сулеймани преступным террористическим актом.
"Это преступное действие является явным примером государственным терроризмом и резким нарушением принципов международных прав, в частности правил, предусмотренных Уставом ООН", заявил иранский дипломат, указав на приказ президента США Дональда Трампа об убийстве генерала Сулеймани в Багдаде.
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