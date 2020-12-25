Почему встреча с Сулеймани запечатлелась в памяти российского военнослужащего

"Когда меня послали в лагерь беженцев в Абу-эд-Духур, соответственно нас туда не пустили. Там американский пост стоял. Нас туда не пустили. А недалеко от поста, метров 200 стояло несколько джипов и сидели несколько человек, такие уважаемые. Один такой прямо мне понравился. Он такой был спокойный. Предложил нам кофе, но мы отказались, потому что воды мало в тех районах и лето было. Потом через переводчика он спросил «-А что вы приехали?». Я ему объяснил, что нам надо попасть в лагерь беженцев, посмотреть где у них палаточный городок и сказал, что мы не можем через американский пост проехать. Они нас не пускают, потому что мы русские", рассказал он.

"Этот человек через переводчика говорит: «не переживаете, я сейчас решу этот вопрос». И провел нас через американский пост... потом мы вышли оттуда. Я его поблагодарил. Мы там выполняли задачу, там сделали фотографии, поговорили с людьми и уже поехали. Я спрашиваю переводчика нашего сирийца «А кто это был?» а он мне говорит: «А это главный иранец в Сирии Касем Сулеймани", сказал он.

"И так я увиделся, сфотографировался с Касемом Сулеймани. Мы стояли минут 15 потом разговаривали ..., и так мы уехали от лагеря", добавил он.

"С Касемом Сулеймани были коммандос Сирийской Арабской Республики. Они были с ним выполняли какие-то задачи. Эти коммандос, которые нас охраняли, и были с Касемом Сулеймани подарили мне знак", рассказал Гончаров

"И вот так я увидел Касема Сулеймани. И сейчас понимаю, что я горжусь тем, что в какой-то момент 15-20 минут в моей памяти запечатлелся этот герой Ирана. Он также является героем Сирии", резюмировал Участник военной операции в Сирии.